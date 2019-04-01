Вынесен приговор по делу об убийстве брата Ким Чен Ына

Суд в Малайзии вынес приговор вьетнамке, обвиняемой в убийстве брата северокорейского лидера Ким Чен Ына — Ким Чен Нама. Девушка избежала смертной казни, сообщает Reuters.

Зоан Тхи Хыонг приговорили к трем годам и четырем месяцам заключения. При этом обвинение было изменено с «умышленного убийства» на «причинение вреда здоровью опасными веществами». Девушка признала свою вину.

Адвокат Хыонг заявил, что ее могут отпустить на свободу уже в следующем месяце, так как большую часть наказания она уже отбыла в тюрьме.

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Девушке грозила смертная казнь, к которой в Малайзии приговаривают за умышленное убийство. Вынесший вердикт судья отметил, что осужденной «чрезвычайно повезло».

Ранее в марте на свободу отпустили индонезийку Сити Аисью, еще одну обвиняемую в убийстве Ким Чен Нама. С нее полностью сняли обвинения.

По утверждению стороны защиты, обе девушки были марионетками в руках агентов Северной Кореи. Во время расследования они утверждали, что их заманили в авантюру, а сами они были уверены, что участвуют в телепрограмме розыгрышей.

Убийство произошло 13 февраля 2017 года в аэропорту Куала-Лумпура. Жертвой оказался гражданин Северной Кореи с паспортом на имя Ким Чхоля, но по данным малайзийской полиции это был Ким Чен Нам, брат Ким Чен Ына. На коже мужчины были обнаружены следы запрещенного международной конвенцией о химическом оружии яда VX.

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