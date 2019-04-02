Названы последствия взрыва всего ядерного оружия мира

Kurzgesagt – In a Nutshell / YouTube

Автор YouTube-канала Kurzgesagt опросил экспертов и ученых о масштабе последствий в случае взрыва всего ядерного оружия мира. Также он опубликовал список всех источников, на которые опирался при создании видео.

Автор ролика отмечает, что всего в мире существует 15 тысяч ядерных бомб, причем 14 тысяч находятся на территории России и США. По его подсчетам, для полного уничтожения города с населением более 100 тысяч человек потребуется в среднем три бомбы. Соответственно, этого запаса ядерного оружия достаточно для разрушения 4,5 тысяч крупных городов мира или же убийства трех миллиардов человек.

Также автор видео представил, что произойдет при одновременном взрыве всех 15 тысяч бомб в одном месте. Средняя мощность одной боеголовки составляет 200 килотонн. Их детонация породит образование огненного шара диаметром 50 километров, а взрывная волна сровняет с землей все на площади три тысячи квадратных километров. Ударная волна будет огибать землю десятки раз на протяжении нескольких недель. В таком случае загорится каждое живое существо в радиусе 250 километров от эпицентра.

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