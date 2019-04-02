Боксерский клуб The Сorner Boxing Gym откроется в Москве

На территории бывшего Миусского трамвайного депо появился боксерский клуб The Сorner Boxing Gym, он начал работу в тестовом режиме. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Торжественное открытие объекта состоится 5 апреля. The Сorner Boxing Gym представляет собой современный спортивный хаб площадью в тысячу квадратных метров. В клубе будут проводить не только тренировки по боксу. Посетителям предложат различные групповые и персональные занятия. Тренерский состав представлен титулованными спортсменами и призерами соревнований по боксу.

The Сorner Boxing Gym — проект Арама Давтяна, основателя боксерской промоутерской компании Punch Boxing Promotions и владельца компании A3 Retail Group, в которую входят такие бренды, как Nike, North Face, Vans, беговой магазин STRIDE и другие. Помимо зала в Москве, планируется открытие филиалов в Великобритании и США.

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