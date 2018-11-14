В Москве пройдет турнир с участием чемпионов по тайскому боксу

24 ноября в московском спортивном комплексе «Крылья Советов» состоится турнир по профессиональному тайскому боксу MuayThai Moscow 2. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В соревнованиях примут участие спортсмены, которые побеждали на чемпионатах мира и Европы, а также на первенствах России. В Москву приедут представители клубов единоборств Москвы, Санкт-Петербурга, Кемерово, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Екатеринбурга и Дагестана.

Центральным событием вечера станет поединок за пояс Чемпиона России в весовой категории 63,5 кг среди профессионалов, в рамках которого на ринг выйдут Абдулмалик Мугидинов и Андрей Хромов.

Организаторами турнира выступают Федерация тайского бокса города Москвы и Университет «Синергия».

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