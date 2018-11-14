Спорт
 
Последние новости
Россия прокомментировала обвинения во взломе системы GPS во время учений НАТО
С нехваткой парковочных мест в Москве решили бороться повышением цен 
Освобождавший зеков за взятки российский тюремщик пошел под суд
Футболист подкрепился в перерыве матча и пожалел
Предсказано скорое извержение супервулкана в Европе
Рабинович таки отказался выдвигаться в президенты Украины
Влюбленные расстались после вскрывшегося обмана жениха в телешоу о свадьбах
Путин ответил на критику выборов в Донбассе
Названы самые экстремальные для вождения регионы России
Названы лучшие сцены секса в кино
Новости партнеров

В Москве пройдет турнир с участием чемпионов по тайскому боксу

Перейти в «Мою Ленту»

24 ноября в московском спортивном комплексе «Крылья Советов» состоится турнир по профессиональному тайскому боксу MuayThai Moscow 2. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В соревнованиях примут участие спортсмены, которые побеждали на чемпионатах мира и Европы, а также на первенствах России. В Москву приедут представители клубов единоборств Москвы, Санкт-Петербурга, Кемерово, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Екатеринбурга и Дагестана.

Центральным событием вечера станет поединок за пояс Чемпиона России в весовой категории 63,5 кг среди профессионалов, в рамках которого на ринг выйдут Абдулмалик Мугидинов и Андрей Хромов.

Организаторами турнира выступают Федерация тайского бокса города Москвы и Университет «Синергия».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Таиланде задумались о запрете детских боев после смерти 13-летнего боксера
Нурмагомедов даст интервью в рамках Synergy Global Forum-2018
Боксер Дрозд завершил карьеру
Другие материалы рубрики
Спорт00:01Сегодня
Паоло Росси

Вышел и забил

Его бросили в тюрьму и лишили футбола. Он вышел и стал чемпионом мира
11:11Сегодня

На Зидана появился очередной претендент

07:37Сегодня

Сборная России получила миллионы долларов за успех на ЧМ

19:17 7 ноября

Назван самый популярный вид спорта в России

Спорт18:1814 ноября

Требуется перезагрузка

Без нового главы РФС чуда в российском футболе не произойдет
00:18Сегодня

Нурмагомедов приехал помогать Африке

14:59 8 ноября

Кокорина и Мамаева лишили спортивных привилегий в СИЗО

09:48Сегодня

Олимпийский чемпион из России заговорил о переходе в MMA

СпортПартнерский материал

Несломленные

Россия растеряла лидеров перед матчем с Германией. Но проблемы есть и у немцев
20:0314 ноября

Слуцкий воссоединится с Березуцкими

22:36 7 ноября

Мэйуэзер отрекся от боя с японским кикбоксером

22:4114 ноября

Мамаев обзавелся иконостасом в СИЗО

Россия
«Слишком много реальных и тяжелых проблем»
Откуда берется бедность в России, и почему с ней придется жить еще долго
«Эфэсбэшники плотно сидят на наркотиках и виагре»
Эскортницы — о тайнах клиентов, конкуренции и нелюбви к сексу
«Я волк в лесу: уничтожаю всякую погань»
Мусульманин объявил войну геям. И уволил уже сотню учителей
«Бородатые дядьки по утрам на стоянках улыбаются тебе»
Приключения русского дальнобойщика в США и украинской дальнобойщицы в России
«Начальник брал ее на совещания, но относился как к вещи»
Их домогаются и притесняют. Почему женщин в России назвали вторым сортом
Мать с младенцем выпали из начавшего движение автобуса и попали на видео
Путин ответил на критику выборов в Донбассе
Все материалы
Мир
Корейский мясник
Он предал американцев и жестоко казнил всех несогласных
Чиновницу уволили из Белого дома после жалобы Мелании Трамп
Россия прокомментировала обвинения во взломе системы GPS во время учений НАТО
Подсчитаны траты США на войны
Трамп назначит послом США в Южной Африке дизайнера люксовых сумок
«Здесь мы можем жить как хозяева»
Мексиканские нелегалы захватывают США. Почему их боятся?
Лаврова попросили подвинуться
Все материалы
Бывший СССР
В плену у призраков
Этот город пережил страшную трагедию. В его брошенных домах 30 лет выживают люди
Узбекский преподаватель избил студентов за отсутствие галстуков
Украину призвали удалить сайт «Миротворец»
Киеву посоветовали устроить блицкриг до Красной площади
Украинский борец с коррупцией попался на взятке
Киевлянка в розовой шубе напала с топором на Porsche
Житель Запорожья бросил гранату в прохожих
Все материалы
Экономика
Нерусская рулетка
Америка расшатала нефтяной рынок. Чем ответит Россия?
«Овчинка выделки… стоит»
Россияне стали делать натуральные шубы, не убивая животных
На «Звезде» состоялась церемония резки металла для танкера «Афрамакс»
«Роснефть» и администрация Приморья договорились совместно развивать регион
Назван лучший майонез
В ЦБ назвали главные угрозы для российской экономики
В Госдуме захотели ограничить продажу сладкого школьникам
Все материалы
Силовые структуры
«Не будешь моей — будешь инвалидом»
Он отрубил своей жене руки и сломал ей жизнь
«Я опасалась за свою жизнь — ведь мы несем службу с оружием»
Бывшая тюремщица обвинила начальников в избиении. Она хочет назад — на зону
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Сибирячка перевела миллион боевикам ИГ
Освобождавший зеков за взятки российский тюремщик пошел под суд
Россиянин сел на 14 лет за отрубленные руки жены
Закон о смягчении статьи об экстремизме заработает до конца года
Все материалы
Наука и техника
Одолжили
Китай создал оружие против F-22 и F-35. России ответить нечем
«России требовалось продержаться полгода»
Эту войну с немцами тоже называли Отечественной, но потом о ней забыли
Зеленый сонник
Какой оказалась самая жуткая игра 2018 года: обзор Call of Cthulhu
Назван новый способ предсказать скорую смерть
Раскрыты средства малозаметности Су-57
В России сравнили «крутизну» ЧМ-2018 и проекта «Энергия-Буран»
Причина затопления ПД-50 оказалась неизвестной
Все материалы
Спорт
Паоло РоссиВышел и забил
Его бросили в тюрьму и лишили футбола. Он вышел и стал чемпионом мира
На Зидана появился очередной претендент
В Москве пройдет турнир с участием чемпионов по тайскому боксу
Сборная России получила миллионы долларов за успех на ЧМ
Партнерский материал
Несломленные
Россия растеряла лидеров перед матчем с Германией. Но проблемы есть и у немцев
Нурмагомедов приехал помогать Африке
Олимпийский чемпион из России заговорил о переходе в MMA
Все материалы
Культура
Вход в кислоту
Водка, экстаз и рейв во дворце: что творилось на главном фестивале Италии
«Я понял, чем гуманитарии отличаются от математиков»
Как научить решать задачи тех, кто путает «х» и «у»
«Убийство было модным, убийцы — популярными»
Для развала Российской империи взяточники сделали не меньше, чем заговорщики
Названы лучшие сцены секса в кино
Режиссер «Игры престолов» поведал о путешествиях во времени и интимных сценах
Автор клипа «Цвет настроения синий» раскрыл страх Киркорова
В сети засмеяли куклу самого сексуального мужчины года
Все материалы
Интернет и СМИ
Страшнее и сильнее
Кража миллиардов, теневые армии и смертельные слухи. В сети стало больше угроз
Звезда «Холостяка» насмерть сбил тракториста и сбежал с места аварии
Возвращение Кадырова в Instagram было ошибкой
Мощнейший вирус-вымогатель вернулся и захватил компьютеры по всему миру
Мать кормила дочь грудью до девяти лет и прослыла сумасшедшей
Кадыров спустя 11 месяцев блокировки в соцсетях посвятил пост пистолету
«Я не знаю, что это за хрень!»
Они выискивают призраков и ужасают зрителей. Дешевые трюки работают
Все материалы
Ценности
«Путин — великий мужик»
Он сбежал из Америки, чтобы стричь мужчин и спасти Россию
Кейт МоссСветлые головы
Самые сексуальные, богатые и знаменитые женщины 1990-х
Андрей Шишкин. «Царь Иван»«Утирали губы рукой и сморкались на пол»
Как развлекался самый кровавый русский царь
Определены главные цвета будущего
Рэпер Баста выпустил неожиданный релиз
Арт-директор Louis Vuitton застряла в Сибири и обрадовалась
58-летняя британка ухаживала за лицом резиновыми перчатками и избежала старения
Все материалы
Путешествия
«Платить не нужно, просто уйдите»
Почему японцы ненавидят туристов, но продолжают их терпеть
«На улицах пахнет марихуаной»
Реки пива, вороны и призрак Шерлока: чем на самом деле живет Лондон
«Я тут явно чужой»
Грязь, пустота и верблюды: что увидел россиянин на каспийском берегу Казахстана
Иностранного дебошира выпроводили из российского поезда
Пьяная пассажирка устроила истерику на борту самолета и обматерила пилота
Посетители парка аттракционов выпали из кабины колеса обозрения
Мисс Мира поторопила россиян выбрать новые названия для аэропортов
Все материалы
Из жизни
Проклятые богатства
Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Тайна короля таблеток
Щедрый миллиардер давал деньги всем подряд. Его смерть не могут раскрыть уже год
Не выходи из комнаты
Она пропала в собственном доме и превратилась в мумию. Этого никто не заметил
Гиены и гепарды съели антилопу заживо на глазах туристов
Женщина решила разыграть парня и прыгнула под поезд
«Я уже давно не жалею себя»
Эта женщина родила 44 ребенка от одного мужчины, но растит их без него
Все материалы
Огонь, вода и выхлопные трубы
Автомобили, погибшие в калифорнийских пожарах
Утраченная французская роскошь
Французские конкуренты Бентли и Мерседесов, которым было суждено погибнуть
Баварская рапсодия
Итог длительного теста BMW X2: считаем затраты, оцениваем мягкость хода и вспоминаем конкурентов
Машина Бонда за 26 млн
Видео: самый редкий и дорогой Aston Martin в России — почему он столько стоит?
В США продают «Шишигу» за 169 тысяч рублей
Показано первое изображение нового Kia Soul
«Народному кроссоверу» Volkswagen добавили спортивную версию
Все материалы
Дом
Москва не нужна
Сколько стоит жилье в Петербурге: от коммуналок до очень дорогих квартир
Богатство бедных
Чем гордились обитатели советских квартир
Вместе веселее
Почему россияне до сих пор живут в коммунальных квартирах
Главный вокзал Нью-Йорка решили продать за 35 миллионов долларов
Названа самая дорогая улица мира
Утверждены дополнительные повышения тарифов ЖКХ в 2019 году
Вторичное жилье в Москве вновь подорожало
Все материалы