Подсчитано число россиян с удобствами во дворе

Около 22,6 процента россиян лишены доступа к централизованной канализации. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование Росстата.

16,8 процента жителей пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8 процента россиян система канализации вообще отсутствует. Среди жителей села централизованная канализация отсутствует у 66,5 опрошенных, тогда среди горожан эта цифра составляет 9 процентов.

12,6 процента опрошенных рассказали, что не имеют туалета в своей квартире или доме. Им приходится пользоваться общими санузлами или удобствами во дворе.

Ведомство уточняет, что по сравнению с 2016 годом ситуация улучшилась, тогда канализация отсутствовала у 23,6 процента россиян.

Исследование проводилось среди 60 тысяч домохозяйств с 15 по 29 сентября 2018 года во всех регионах​ России путем личного опроса.