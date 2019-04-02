Невесты нашли замену фате

В свадебной моде появился новый тренд: тюрбан стал альтернативой фате. На это обратило внимание издание Metro.

В Instagram под хэштегами #bridalturbans и #weddingturbans появилось множество фотографий невест, которые вместо классической фаты предпочли чалму. Многие из них — чернокожие женщины и мусульманки. Некоторые каждый день носят этот головной убор из религиозных или культурных убеждений, поэтому в день свадьбы выбирают особые «подвенечные» варианты.

Эксперты моды подмечают, что тюрбаны стали трендом не только в мусульманских странах. Так, например, они вошли в коллекции британского бренда Matches, а в Италии появилась фирма под названием Bridal Turban, которая занимается исключительно изготовлением тюрбанов.

Кроме того, свадебные тюрбаны появились и у американского онлайн-ретейлера Etsy: по запросу «свадебный тюрбан» на сайте предлагается более 20 тысяч объявлений.

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«В последние несколько лет невесты выбирают совершенно разные варианты подвенечных головных уборов. Неудивительно, что некоторые из них предпочитают тюрбан или чалму, — прокомментировала свадебный стилист из компании Liberty In Love. — Я думаю, что социальные сети, свадебные блоги, а также популярность свадеб в стиле бохо подтолкнули невест быть смелее при выборе наряда».

В январе эксперты назвали прозрачные платья из гипюра, газа и тюля самым популярным свадебным трендом 2019 года. Такую популярность нарядов с эффектом «голого тела» связали с частым появлением знаменитостей на ковровой дорожке в откровенных нарядах.

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