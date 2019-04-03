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Депутат Госдумы задумал присвоить себе бренд «Победа»

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Группа ГАЗ может потерять эксклюзивное право на товарный знак автомобиля «Победа», пишет «Коммерсантъ».

По данным газеты, компания «Хартунг», принадлежащая семье депутата Госдумы Валерия Гартунга, потребовала прекратить правовую охрану марки автомобиля, чтобы выпускать под ней спецтехнику.

В компании рассчитывают, что «Победа» будет вызывать «теплые ассоциации» у потребителей, поскольку «связана с национальной гордостью, которая сплачивает людей в эти непростые времена». Группа ГАЗ, в свою очередь, намерена отстаивать права на товарный знак.

По информации знакомого с ситуацией источника, иск компании депутата является «инструментом давления» и связан с поставками на завод «Урал» группы ГАЗ продукции того же завода «Хартунга».

«Победа» — первый советский послевоенный легковой автомобиль, который производился в 1946–1958 годах на Горьковском автозаводе. ГАЗ владеет правами на бренд с 2009 года, срок действия регистрации истекает 29 июля 2019-го.

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