Раскрыта причина высоких цен на продукты в России

Российский розничный рынок вошел в тройку самых зарегулированных в Европе, что является одной из причин роста цен на продукты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет консалтинговой компании Civitta.

Высокий индекс зарегулированности аналитики объясняют сложными условиями открытия торговых точек и жесткими ограничениями антимонопольного характера. Отмечается, что в этом плане Россия уступает только рынкам Италии и Белоруссии. Странами с наиболее «мягким» законодательством для ретейлеров стали Латвия, Литва и Эстония.

В отчете Civitta также подчеркивается, что слишком жесткое госрегулирование торговли приводит к росту цен. Особенно это актуально для стран, где на долю продуктов питания приходится значительная часть доходов.

Аналитики указывают, что доля затрат на продукты в общей структуре расходов домохозяйств в России достигает 37 процентов, в Белоруссии — 39 процентов, на Украине — 49.

Ранее сообщалось, что около 40 процентов россиян стали больше экономить на еде и непродовольственных товарах в последние полгода. Об этом свидетельствовали результаты опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение».

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