Названа причина снятия Волкова с турнира UFC в Петербурге

Стала известна причина, по которой боец смешанных единоборств (MMA) Александр Волков не выступит на турнире UFC в Санкт-Петербурге 20 апреля. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, Волков нарушил антидопинговую политику промоушена. До этого он не был замечен в употреблении запрещенных веществ. В активе бойца 30 побед и 7 поражений.

О снятии Волкова с турнира стало известно ранее 3 апреля. Вместо него в главном бою UFC Fight Night с голландцем Алистаром Оверимом встретится другой россиянин Алексей Олейник.

Первый российский турнир UFC Fight Night 136 прошел 15 сентября 2018 года в московском спорткомплексе «Олимпийский». В главном бою вечера Олейник одержал победу над новозеландцем Марком Хантом.

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