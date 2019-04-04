Появилось видео первого полета Ил-112В

ПАО Ил / YouTube

Военно-транспортный самолет Ил-112В совершил свой первый полет. Кадры опубликованы на YouTube-канале «Авиационного комплекса имени С.В. Ильюшина».

На предприятии уточнили, что видеофиксация полета велась сразу с семи камер, в том числе с установленных на самом Ил-112В. Видео сопровождается записью радиообмена экипажа с «землей». Экшен-камеры были расположены на киле и в кабине. Также съемка велась с сопровождающего борта — летающей лаборатории Ил-114ЛЛ.

Как сообщалось ранее, несмотря на существующие проблемы со сроками, проект создания Ил-112В будет реализован. Информированные источники отмечали, что пока самолет не соответствует всем требованиям заказчика.

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