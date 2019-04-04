Уволенную врача-педиатра из статьи «Ленты.ру» восстановили в должности

В Севастополе восстановили в должности педиатра Ларису Халимон, которую, как писала «Лента.ру», со скандалом перевели на должность уборщицы в ходе оптимизации медучреждения. Об этом сообщается на сайте профсоюза медработников «Действие».
«С приказом о переводе на врачебную должность активистку профсоюза медработников "Действие" ознакомили вчера, 3 апреля, накануне очередного заседания в Гагаринском районном суде по иску о незаконном сокращении штата», — отметили в профсоюзе.
В конце декабря 2018 года «Лента.ру» писала, как педиатр высшей категории Лариса Халимон стала уборщицей — после того как начала поднимать перед администрацией детской больницы вопросы о заработной плате сотрудников и защите прав пациентов, а также выступать против оптимизации медучреждения. Она заявляла, что была уволена под предлогом сокращения штата, но на следующий день назначена уборщицей. Потом она стала получать выговоры и пришла к выводу, что новые руководители медучреждения пытаются заставить ее уволиться. Тем не менее 59-летняя врач приняла решение остаться и продолжить борьбу за свои права, после чего полгода мыла полы в больнице.