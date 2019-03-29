Устроившая откровенную фотосессию педиатр объяснилась

Врач-педиатр из Ивановской области Анастасия Орлова, опубликовавшая в соцсетях фотографии в нижнем белье, объяснила причину своего поступка. Об этом она рассказала в интервью Metro.

По словам медика, на участие в откровенной фотосессии ее вдохновил Егор Горд (вероятно, имеется в виду автор книги и блога о саморазвитии — прим. «Ленты.ру»). «Он призывает девушек не стесняться, заняться собой, раскрепоститься, показать всему миру, на что ты способна. Я уже год читаю его, на этой волне я перестала стесняться себя», — призналась Орлова.

Педиатр подчеркнула, что поучаствовала в фотопроекте в личных целях — «чтобы посмотрели друзья», добавив, что не собирается оправдываться за фотографии. «Я сама подобрала этот образ, ни с кем не советовалась. Когда увидела этот комплект одежды, поняла, что это именно то, что я хочу», — резюмировала она.

В свою очередь, фотограф Елена Щеголева заявила, что опубликовала снимки Орловой в своем Instagram-аккаунте с ее согласия и после того, как врач выложила фотографии у себя на странице. Она заявила, что предупреждала о возможной негативной реакции подписчиков, однако не ожидала такого внимания к публикациям.

Ранее в сети появились откровенные снимки педиатра, которые вызвали волну негодования со стороны пользователей. Медик пояснила, что родители ее пациентов не возмущались и ставили ей классы в соцсетях. Руководство детской поликлиники приняло решение не увольнять Орлову.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!