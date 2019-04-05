Россия
 
Последние новости
Украина проиграла России «ключевой торговый спор»
«Северный поток-2» преодолел сопротивление Европы
Maruv устроила кровавую вечеринку в клипе на песню для «Евровидения»
Определен уровень недоверия россиян к официальной медицине
Киевский вокзал в Москве облагородят 
Медведева выучит два сложнейших прыжка
Российская модель приняла наркотики из страха перед полетом и попала в больницу
Лузгавшие семечки россияне получили уголовное дело
Новая украинская церковь обвинила Вселенский патриархат во вранье
Новости партнеров

Пьяный россиянин избил слепого военного и защищавшую его собаку-поводыря

Перейти в «Мою Ленту»

Пьяный посетитель одного из кафе Перми напал на незрячего мужчину и его собаку-поводыря, которая пыталась защитить хозяина. Об этом сообщает городской телеканал «Рифей-Пермь».

Инцидент произошел 25 марта улице Патриса Лумумбы. Участник Афганской и Чеченских войн Сергей Ивлев, который четыре года назад стал инвалидом по зрению, находился в кафе с животным. В это время 35-летний посетитель в состоянии алкогольного опьянения начал вести себя агрессивно: он устроил дебош у барной стойки и пустил в ход газовый баллончик.

Чтобы избежать конфликта с пьяным посетителем кафе, Ивлев поспешил покинуть заведение. Дебошир догнал мужчину с собакой-поводырем и начал их избивать.

«Я почувствовал удар в грудь, меня вот так вот занесло, собака выпадает у меня из рук, и я падаю на землю, пытаюсь встать, он меня пинает ногами, собака бегает вокруг меня, пытается подбежать ко мне, и он тоже ее ударяет ногами», — рассказал Ивлев.

35-летний пермяк разбил инвалиду губу, сломал трость и мобильный телефон. Собака-поводырь также получила травмы и сильное отравление слезоточивым газом из баллончика.

Уточняется, что нападавшего отпустили из полиции, так как он не нанес существенного вреда здоровью Ивлева. Пострадавший требует возмещения материального ущерба.

Как сообщили телеканалу в региональном управлении МВД, по факту инцидента назначена проверка.

В марте сообщалось о жителях Екатеринбурга, убивших собаку ради мяса. Пьяные Максим Хозеев и Алевтина Сабаргалиева заманили бездомного пса в нежилой дом и связали его. После этого Хозеев около 20 раз ударил собаку ножом в голову и туловище. Животное бросили умирать в подвале дома. Их приговорили к 3,5 года колонии строгого режима и году исправительных работ.

***

Обратная связь с отделом «Общество»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Перми незнакомец избил слепого инвалида и его собаку-поводыря
Россиянин повесил кота на балконе и получил срок
Россияне убили собаку ради мяса и поплатились
Кинолог опроверг существование опасных пород собак
Другие материалы рубрики
Россия00:01 3 апреля

«Гнобить нас стали недавно»

Российские врачи — об ошибках, нехватке лекарств и играх со смертностью
15:06Сегодня

Чеченский актер пожаловался на пытки током в 3D-очках

18:17 4 апреля

Медведев направит пять миллиардов рублей на зарплаты ученым

16:13Сегодня

Определен уровень недоверия россиян к официальной медицине

Россия00:02 1 апреля

«Кадят и называют это спасением»

Эти школьники стали лучшими в изучении православия. Что они думают о вере и мракобесии
14:32Сегодня

В России изменятся правила сдачи экзаменов на водительские права

10:38 3 апреля

Россия стала лидером по числу заключенных и экономии на них

13:50Сегодня

Раскрыто политическое кредо Путина

Россия00:0111 марта

«Задолбать и отбить желание брать ребенка»

В России может появиться еще один «закон Димы Яковлева». Но уже для россиян
15:11Сегодня

Россияне уверовали в успешных женщин

12:46Сегодня

Кремль прокомментировал наступление ливийского маршала на Триполи

09:17 2 апреля

Число россиян с аутизмом выросло вдвое за пять лет

Россия
В России могут появиться «безнадежные» дети-инвалиды
Родители бьют тревогу и боятся лишиться помощи Минздрава
«Гнобить нас стали недавно»
Российские врачи — об ошибках, нехватке лекарств и играх со смертностью
«Кадят и называют это спасением»
Эти школьники стали лучшими в изучении православия. Что они думают о вере и мракобесии
Чеченский актер пожаловался на пытки током в 3D-очках
Определен уровень недоверия россиян к официальной медицине
В России изменятся правила сдачи экзаменов на водительские права
Пьяный россиянин избил слепого военного и защищавшую его собаку-поводыря
Все материалы
Мир
В Ливии начался военный переворот
Мятежный маршал попросил помощи у России и двинул войска на столицу
США объяснили украинцам необходимость голосовать за Порошенко
«Я вас туда не посылал»
 
МИД России отчитал власти Чечни
МИД России прокомментировал ситуацию в Ливии
«Исламское государство будет жить»
США бросили Ирак, и он стал логовом терроризма. Арабскому Востоку грозит новый халифат
Бельгия извинилась за колониальное прошлое
Все материалы
Бывший СССР
Казахский исход
Назарбаев был гарантом национального мира. С его уходом русскоязычные начинают уезжать
Новая украинская церковь обвинила Вселенский патриархат во вранье
Русского мэра Риги Нила Ушакова отправили в отставку
Его уволили из-за коррупционных скандалов и обвинили в работе на Россию
Порошенко призвал Зеленского быть мужиком
Стали известны подробности увольнения «русского мэра» Риги
Порошенко и Зеленский во втором туре выборов на Украине
Первые данные экзитполов, нарушения и обвинения России во вмешательстве
Порошенко и Зеленский пошли на анализы
Все материалы
Экономика
На пути к маразму
Население земли стремительно стареет. Это стало глобальной проблемой
От сковородки до ракеты
На AlumForum обсудили возможности и проблемы применения алюминия
Народно-денежная масса
Эти страны могут разбогатеть на своих бедняках. Среди них — Россия
Tele2 запустил сеть в Ярославской области
Ford начал увольнять сотрудников
Бывшая жена богатейшего человека в мире отсудила 35 миллиардов долларов
Илон Маск потерял миллиард долларов за две минуты
Все материалы
Силовые структуры
«Я был готов порвать ее на куски»
Этот маньяк получил пожизненное в России и на Украине. Он убивал женщин в белых перчатках
«Пошел поговорить — и дважды всадил в капитана заточку»
В 90-х он ходил на стрелки с ореховскими и выживал на зонах: рассказ русского гангстера
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
В Тверском суде Москвы произошла массовая драка
Задержана уродовавшая пациенток российская «Доктор Франкенштейн»
Задержан единственный скрывшийся от следствия фигурант дела Абызова
Обвиняемый в убийстве россиянин под домашним арестом убил соседку
Все материалы
Наука и техника
«Обида на Европу объединила всех»
Как война с Турцией разожгла антирусскую истерию и рассорила Россию с Западом
Новинки презентации Apple
Онлайн-кинотеатр, собственный банк и эксклюзив от Спилберга
Восточный переворот
Россия уходит из Байконура. Но продолжает вкладывать в него деньги
«Тор-М2» испытали в бою
Опровергнута теория Стивена Хокинга
Европа построила самый мощный спутник России
Все материалы
Спорт
«А теперь давайте выпьем!»
Макгрегор оскорбил Хабиба и назвал его жену козлом. Давние враги вновь готовы драться
Легионер «Спартака» назвал преимущество русских перед французами
Медведева выучит два сложнейших прыжка
Победивший во всех боях UFC россиянин узнал имя следующего соперника
Тренер «Зенита» заговорил о будущем Кокорина
Уле-Гуннар Сульшер«Вернул нам свободу»
В него никто не верил, но он принес победу: феномен нового тренера «Манчестер Юнайтед»
Бывший футболист сборной России назвал фигурное катание кошмарным спортом
Все материалы
Культура
Всех устроит рептилоид
Как выжить укурку в Голливуде и зачем смотреть сериал «А теперь — апокалипсис»
Певица LP и Лорен Рут Уорд«Для многих вы мрачная, непонятная и опасная страна»
Зачем американка LP наколола на груди русский парусник и отправилась колесить по России
Трипнул стариной
Кайф, ломка и параллельные миры Духовны, Сальникова и Конрада
Maruv устроила кровавую вечеринку в клипе на песню для «Евровидения»
Названы дата и место похорон Георгия Данелии
Вин Дизель намекнул на появление в сиквеле «Аватара»
После травмы Сухорукова в театре задумались над изменениями в спектакле
Все материалы
Интернет и СМИ
«Вы в порядке в загробной жизни?»
Украинец собирает лайки на «беседах» с умершими знаменитостями. Его смотрят миллионы
Вечный суд
Google годами уничтожал конкурентов по всему миру. Теперь с ним борются целые государства
«Ты что, ненормальный? Это супер!»
Как первый советский пранкер совершил революцию на телевидении и пропал с экранов
В России взялись за контроль над кабельными телеканалами
От Apple потребовали определиться с принадлежностью Крыма
Скабеева вызвалась провести дебаты Порошенко и Зеленского
«Ну укусил тебя скорпион, ты же не умер!»
В России сняли «Последнего героя» с экстрасенсами. Они оголодали и прокляли все вокруг
Все материалы
Ценности
Почти карикатурный персонаж Риз Уизерспун опровергает все стереотипы о «судебном стиле»«Ситуация серьезная, тут все по-настоящему»
Одежда может спасти от тюрьмы или все испортить: тонкости судебной моды
Latin KingsХорошие плохие мальчики
Они одевались, как ученики элитных школ, и терроризировали Чикаго
Владимир Познер«Если хочется переспать — то на здоровье»
Владимиру Познеру — 85. Он играет в теннис, пьет виски и идеально сочетает носки с брюками
Ювелир научил отличать бриллианты от подделок без специальных приборов
Неудачная поза модели в купальнике обрадовала покупателей
Россияне смогут ходить в «куртке Путина»
Раскрыта правильная технология поедания лапши
Все материалы
Путешествия
Роза пустыни
Это архитектурное чудо создали посреди песков. В нем все богатства Катара
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
Знаменитый путешественник выжил в шторме и продолжает путь вслепую
Пассажир закинул мелочь в двигатель самолета на счастье и сел в тюрьму
Российская модель приняла наркотики из страха перед полетом и попала в больницу
В Крыму пожаловались на Украину из-за курортов
Названы самые привлекательные для иностранцев регионы России
Все материалы
Из жизни
«Приходится держать язык за зубами»
Этот сыщик находит пропавшие сокровища по всему миру. Ему помогает мафия
«Приходится делать вещи, от которых страшно»
Защитники животных и браконьеры ведут жестокую войну. В ней гибнут не только звери
Элизабет Шорт«Женоненавистник и садист высшего порядка»
Детектив раскрыл самое громкое убийство в США спустя 60 лет. Убийцей оказался его отец
В глазу пациентки обнаружили живых пчел
Российская семья выкинула на помойку миллионы рублей
Скорбящего над телом матери детеныша гориллы сняли на видео
Женщина проглотила бутерброд с зубочисткой и умерла
Все материалы
25 автомобилей-бестселлеров России
Рейтинг самых продаваемых автомобилей в марте 2019 года
Koleosница
Длительный тест Renault Koleos: заново знакомимся с самым редким вседорожником марки в России
Безнадежно устаревшие концепты 2000-х
Символы будущего, которое так и не наступило
Премьеры «Мотовесны»
Что искать на главной российской выставке мототехники
Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном
Tesla Model X испытали на настоящем бездорожье и сняли на видео
Lincoln Aviator получит аудиосистему с 28 динамиками
Все материалы
Дом
«Все жители тут становятся психами»
Москвичка уехала из столицы, чтобы счастливо жить в провинции
Глазами ребенка
Этот японский фотограф снимает города и возвращает зрителей в детство
Немецкая машина
Сто лет назад они придумали новую архитектуру. Мы живем в этих домах до сих пор
Россия обогнала США и Великобританию по росту цен на жилье
Российские чиновники поселили семью из девяти человек в «однушку»
Определена цена аренды самого дорогого особняка Москвы
Обнародованы данные о самой дорогой квартире Москвы
Все материалы