Пьяный россиянин избил слепого военного и защищавшую его собаку-поводыря

Пьяный посетитель одного из кафе Перми напал на незрячего мужчину и его собаку-поводыря, которая пыталась защитить хозяина. Об этом сообщает городской телеканал «Рифей-Пермь».

Инцидент произошел 25 марта улице Патриса Лумумбы. Участник Афганской и Чеченских войн Сергей Ивлев, который четыре года назад стал инвалидом по зрению, находился в кафе с животным. В это время 35-летний посетитель в состоянии алкогольного опьянения начал вести себя агрессивно: он устроил дебош у барной стойки и пустил в ход газовый баллончик.

Чтобы избежать конфликта с пьяным посетителем кафе, Ивлев поспешил покинуть заведение. Дебошир догнал мужчину с собакой-поводырем и начал их избивать.

«Я почувствовал удар в грудь, меня вот так вот занесло, собака выпадает у меня из рук, и я падаю на землю, пытаюсь встать, он меня пинает ногами, собака бегает вокруг меня, пытается подбежать ко мне, и он тоже ее ударяет ногами», — рассказал Ивлев.

35-летний пермяк разбил инвалиду губу, сломал трость и мобильный телефон. Собака-поводырь также получила травмы и сильное отравление слезоточивым газом из баллончика.

Уточняется, что нападавшего отпустили из полиции, так как он не нанес существенного вреда здоровью Ивлева. Пострадавший требует возмещения материального ущерба.

Как сообщили телеканалу в региональном управлении МВД, по факту инцидента назначена проверка.

В марте сообщалось о жителях Екатеринбурга, убивших собаку ради мяса. Пьяные Максим Хозеев и Алевтина Сабаргалиева заманили бездомного пса в нежилой дом и связали его. После этого Хозеев около 20 раз ударил собаку ножом в голову и туловище. Животное бросили умирать в подвале дома. Их приговорили к 3,5 года колонии строгого режима и году исправительных работ.

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