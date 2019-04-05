Подконтрольный бывшему конгрессмену США банк лишился лицензии ЦБ

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций банка «Иваново», основным акционером которого является бывший американский конгрессмен Чарльз Тейлор. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что причиной отзыва лицензии стали неоднократные нарушения банком нормативных актов ЦБ «в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В частности, банк предоставлял неполную и недостоверную информацию по контролируемым операциям, занижал величину необходимых к формированию резервов, а также завышал стоимость имущества.

По величине активов на 1 марта кредитная организация занимала 294-е место в банковской системе России. Ключевым направлением деятельности банка было кредитование компаний и физических лиц. Однако, по информации регулятора, более 70 процентов кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды.

Банк «Иваново» был основан в 1992 году и вел деятельность в Ивановской области. В 2003 году основным акционером банка стал американский конгрессмен от штата Северная Каролина Чарльз Тейлор. Он работал в Конгрессе с 1991 по 2006 год и контролировал 80 процентов акций российского банка.

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