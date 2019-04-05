Кремль оценил данные Росстата об условиях жизни россиян

Президент России Владимир Путин в курсе последних данных Росстата, согласно которым около трети российских семей не может позволить себе вторую пару обуви на сезон. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Путину, безусловно, об этих изысканиях было доложено», — сказал Песков, отметив, что в Кремле по-прежнему удивлены использованными Росстатом критериями.

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Он добавил, что в Кремле ознакомились и с объяснениями Росстата. Тем не менее в администрации президента не считают, что подобные исследования носят прикладной характер. По мнению Пескова, они скорее академические. Объяснить выбор именно подобного критерия в Кремле все равно затруднились.

«Я по-прежнему затрудняюсь в объяснении этих критериев, по которым проводится это научное или социологическое изыскание. Почему именно обувь? Видимо, это какой-то говорящий параметр», — предположил пресс-секретарь российского лидера.

В исследовании «Комплексное наблюдение условий жизни населения» говорилось, что около 35 процентов россиян не могут позволить себе покупать за сезон две пары обуви. Ознакомившись с данными в первый раз, в Кремле удивились полученным сведениям и не смогли их прокомментировать.

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