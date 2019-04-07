Россияне бросились скупать подешевевшую недвижимость в Турции

Граждане России в 2018 году приобрели в 1,7 раза больше недвижимости в Турции, чем в 2017-м. Об этом пишет РБК со ссылкой на материалы Института статистики Турции.

В 2018 году россияне заключили в Турции 2,3 тысячи сделок с недвижимостью, заняв таким образом четвертое место по активности среди неграждан на местном рынке жилья. Первые три строчки достались гражданам Ирана, Ирака и Саудовской Аравии.

В 2019-м интерес россиян к турецкой недвижимости сохранился на высоком уровне: за январь и февраль россияне заключили 432 сделку, войдя в тройку самых активных иностранных покупателей.

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Спрос на турецкую недвижимость со стороны иностранных покупателей в 2018 году удвоился: всего негражданами было заключено 44 тысячи сделок против 22,4 тысячи годом ранее. Причиной такой активизации стало почти двукратное снижение турецкой лиры к доллару в течение 2018-го, которое снизило ценники на недвижимость в долларах и евро до 40 процентов.

Самыми популярными у покупателей-иностранцев городами Турции по итогам 2018 года стали Стамбул и Анталья (14,3 и 7,9 тысячи сделок соответственно).

Ранее аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank провели исследование инвестиционной активности россиян по зарубежным направлениям и выяснили, что самой популярной страной по итогам 2018 года стал Кипр. За год число заявок со стороны граждан России на участие в местной инвестиционной программе «золотой визы», по которой покупатели недвижимости могут рассчитывать на гражданство, выросло на 40 процентов.

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