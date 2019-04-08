Требования к ресторанам и кафе решили изменить

Роспотребнадзор подготовил новые Санитарно-эпидемиологические правила и нормы (СанПиН) для заведений общепита, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости». Документ почти не претерпел изменений.

По данным издания, из новой версии СанПиНа исчезло несколько требований, которые в нынешних реалиях воспринимаются как абсурдные, например, обязанность заведений иметь отдельное помещение под яйцебитню, мыть посуду только ветошью и только в уксусном растворе.

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В документе сохранилось много норм, которые участники рынка расценивают как строгие. Так, все сотрудники кафе, ресторанов и других заведений должны иметь профессиональную подготовку, носить чистую рабочую одежду и ежедневно проходить проверку на наличие гнойничковых заболеваний, ожогов, порезов и дисфункцию желудочно-кишечной системы (как у себя, так и у всех членов семьи).

Роспотребнадзор утверждает, что обсуждал готовящиеся меры с отраслевыми организациями, защищающими интересы бизнеса, в частности, с «Опорой России» и «Деловой Россией».

Ранее о необходимости изменить СанПиН говорили как рестораторы, так и правительство. В январе премьер-министр Дмитрий Медведев приводил в пример требование к организациям общепита о проверке высоты смеси яиц при приготовлении омлета. По мнению главы правительства, оно является «абсурдным и странным».

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