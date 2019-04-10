Прокуратура в 2018 году отменила 200 уголовных дел против бизнесменов

За минувший год прокуратура отменила почти 200 уголовных дел в отношении бизнесменов. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Чайка, выступая в среду, 10 апреля, с ежегодным докладом в Совете Федерации.

Он подчеркнул, что введенная в 2016 году специальная норма о незаконном возбуждении уголовного дела в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности по части 3 статьи 299 УК РФ («Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела») не работает. С тех пор ни одно такое преступление не было поставлено на учет.

«Две другие части статьи 299 УК РФ, уже более 20 лет предусматривают ответственность за привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Они касаются не только предпринимателей, но тоже не работают», — отметил генпрокурор.

По его словам, за предыдущие два года в суд направлено только два уголовных дела по статье 299 УК РФ. При этом реабилитировано было 37 тысяч граждан, из которых почти три тысячи содержались под стражей. «Вывод очевиден — следователи и руководители следственных органов вовсе не заинтересованы в формировании практики применения данной нормы», — сказал Чайка.

Также в ходе своего выступления перед сенаторами в среду генпрокурор заявил, что число нарушений со стороны следователей выросло в 2,5 раза за десять лет при сокращении их нагрузки.

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