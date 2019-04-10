Кириенко выступил за сокращение дистанции между властью и обществом

В России есть запрос на сокращение дистанции между властью и обществом. Об этом заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, передает «Интерфакс».

По его словам, способность руководителей разговаривать с людьми — важнейшая вещь на сегодняшний день. Кириенко считает, что одна из ключевых проблем России — это слишком большая дистанция власти и запрос на сокращение этой дистанции.

Первый замглавы администрации президента отметил, что в настоящее время в России отмечается усиление роли регионов и их руководителей, реализация национальных проектов. По словам Кириенко, это видно на работе Государственного совета, в рамках которого созданы постоянно действующие рабочие группы по основным национальным проектам и задачам.

По мнению Кириенко, принципиально, чтобы уровень управления был максимально близким к людям. Политик отметил, что советский опыт подбора кадров на руководящие посты был неплохим. «Копировать нельзя, а поучиться есть чему — и у других стран, и у собственной истории», — добавил он.

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