Российская штангистка выиграла золото чемпионата Европы

Российская штангистка Анастасия Романова завоевала золото на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который проходит в Грузии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

27-летняя Романова набрала 240 килограммов по итогам двух упражнений (рывок и толчок) и стала сильнейшей в весовой категории до 71 килограмма. Россиянка опередила представительницу Великобритании Эмили Годли, чей результат составил 216 килограммов, и румынскую спортсменку Мэдэлину-Бьянку Моли (215 килограммов).

Романова во второй раз в карьере завоевала золотую медаль на первенстве континента. В 2017 году она одержала победу на чемпионате Европы в Хорватии, где выступала в категории до 69 килограммов. В 2015 году россиянка выиграла бронзовую медаль на чемпионате мира в США.

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