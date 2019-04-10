Пятая часть российских школьников пострадала от оскорблений учителей

Более 20 процентов российских школьников сталкивались с оскорблениями со стороны учителей. Такие данные представил проект Общероссийского народного фронта «Равные возможности — детям» на Московском международном салоне образования, сообщает агентство «Москва».

26 процентов учащихся считают, что обстановка в школе отрицательно сказалась на их самооценке. 44 процента школьников жалуются на отсутствие помощи и поддержки со стороны старших: по словам детей, им приходится совершенствовать свои знания самостоятельно. Более трети учащихся подчеркнули, что им не хватает глубоких знаний по школьным предметам.

Почти половина опрошенных считают, что в школах нужно развивать информатизацию образовательного процесса. 80 процентов родителей учеников отметили, что свободное владение IT-технологиями позволит их детям улучшить исследовательские способности.

Московский международный салон образования проходит с 10 по 13 апреля на ВДНХ. На мероприятии пройдут круглые столы, посвященные проблемам обучения детей разного возраста, а также будут представлены новые образовательные технологии со всей России.

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