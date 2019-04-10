Стала известна причина переодевания северного оленя в вахтовика на Ямале

Вахтовики в Ямало-Ненецком округе могли решить надеть на северного оленя каску и оранжевый сигнальный жилет в качестве наказания, потому что животное лезло под спецтехнику и мешало работе. Об этом РИА Новости рассказал автор YouTube-канала «Вахтовое Братство», где был опубликован ролик.

По словам мужчины, запись была сделана примерно полтора-два года назад на карьере около ямальского поселка Тамбей, после чего попала к нему в архив. Он отметил, что олень был домашним, и местный скот часто лез под технику, работникам приходилось останавливать производство. Собеседник агентства добавил, что не поддерживает поступок вахтовиков с видео, но и осуждать их не будет.

Вахтовое Братство / YouTube

Ранее в сети появилось видео с рабочими, которые поймали оленя и переодели его в спецодежду, а потом дали лакомство и отпустили в тундру. В комментариях под публикацией сообщалось, что олень три месяца пасся возле вахтовиков и подкармливался у них хлебом и колбасой.

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