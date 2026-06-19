Украинский «Сичень» заметили в налете на Москву

В последнем налете на Москву заметили новый украинский дрон «Сичень»

В последнем налете на Москву заметили новый украинский дрон-камикадзе «Сичень» («Январь»), внешне напоминающий российский беспилотный летательный аппарат «Герань». Об этом пишет Telegram-канал «Военный Осведомитель».

По данным издания, в налете приняли участие минимум шесть украинских «Сиченей».

Впервые данные БПЛА были представлены в апреле 2026 года. По заявлениям украинской стороны, «Сичень» несет боевую часть массой 40 килограммов на расстояние до 1400 километров. Максимальная скорость БПЛА — 200 километров в час.

Вчера, 18 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли крупнейший за два года удар БПЛА по Москве. В общей сложности дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили более 190 вражеских беспилотников за ночь.

По оценке военкора Александра Коца, массированная атака ВСУ была построена на трех ступенях — разведке, проверке и самом ударе. По его мнению, первая волна ударов прошла еще 16 июня, когда над столицей сбили 90 вражеских дронов. 17 июня ВСУ повторили тактику, а 18 июня реализовали отрепетированную атаку по уже разведанному коридору.