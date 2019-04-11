Одеждой из культовой игры нулевых начнут торговать в магазинах

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Итальянский модный дом Moschino выпустил капсульную коллекцию одежды и аксессуаров совместно со студией компьютерных игр Maxis, которая разработала популярную видеоигру The Sims. Об этом сообщается на официальном сайте Electronic Arts (материнской компании Maxis).

В линейку, навеянную вещами персонажей симулятора, вошли платья, футболки, брюки, купальные костюмы, худи, рюкзаки, обувь, украшения и чехол для смартфона. Все вещи украшены яркими принтами с отличительными знаками The Sims: например, ярко-зеленым кристаллом — индикатором жизни над головой героев. На некоторые предметы нанесены пиксельные изображения логотипа Moschino и линий, имитирующих швы на одежде героев.

#Repost @dailyfrontrow ・・・ This new collab between @moschino and @thesims is an 8-bit fashion dream come true! Admit it, your early 2000s self is totally freaking out right now. #capsulecollection #moschinoxthesims #moschino @stellamaxwell @denek_k #stellamaxwell #denekkania

Фото опубликовано @moschino

В рекламной кампании коллекции модели демонстрируют одежду в интерьере из видеоигры.

«Мне нравится, что я могу фантазировать, изобретать и воплощать в жизнь целый мир личностей из вселенной The Sims. Это то, чем я занимаюсь при дизайне каждой коллекции Moschino: я создаю фантастическую вселенную впечатляющих сюжетных линий и персонажей», — сказал креативный директор модного дома Джереми Скотт.

Коллекция будет доступна в фирменных магазинах Moschino и на сайте бренда с 13 апреля.

The Sims — однопользовательская видеоигра в жанре симулятора жизни, созданная командой разработчиков Maxis и изданная компанией Electronic Arts. Игрок управляет одним или несколькими персонажами — симами, выбирая им внешность и жилье, развивает их навыки, строит отношения с другими симами. В игре отсутствует сюжетная линия, теоретически в нее можно играть бесконечно. Последняя, четвертая часть серии вышла в 2014 году. The Sims возглавила список самых продаваемых игр для ПК в 2000 году, несколько раз попадала в список игр-бестселлеров в 2002-м. Симулятор получил четыре премии в номинациях «Лучшая игра 2000/2001 годов»

В декабре 2018 года сотрудники американской компании Microsoft поддержали традицию выпуска «уродливых свитеров» к Рождеству. В официальном Twitter-аккаунте Microsoft появился пост с фотографиями джемпера с изображением фирменного логотипа операционной системы Windows 95.

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