Одеждой из культовой игры нулевых начнут торговать в магазинах

Итальянский модный дом Moschino выпустил капсульную коллекцию одежды и аксессуаров совместно со студией компьютерных игр Maxis, которая разработала популярную видеоигру The Sims. Об этом сообщается на официальном сайте Electronic Arts (материнской компании Maxis).
В линейку, навеянную вещами персонажей симулятора, вошли платья, футболки, брюки, купальные костюмы, худи, рюкзаки, обувь, украшения и чехол для смартфона. Все вещи украшены яркими принтами с отличительными знаками The Sims: например, ярко-зеленым кристаллом — индикатором жизни над головой героев. На некоторые предметы нанесены пиксельные изображения логотипа Moschino и линий, имитирующих швы на одежде героев.
В рекламной кампании коллекции модели демонстрируют одежду в интерьере из видеоигры.
«Мне нравится, что я могу фантазировать, изобретать и воплощать в жизнь целый мир личностей из вселенной The Sims. Это то, чем я занимаюсь при дизайне каждой коллекции Moschino: я создаю фантастическую вселенную впечатляющих сюжетных линий и персонажей», — сказал креативный директор модного дома Джереми Скотт.
Коллекция будет доступна в фирменных магазинах Moschino и на сайте бренда с 13 апреля.
The Sims — однопользовательская видеоигра в жанре симулятора жизни, созданная командой разработчиков Maxis и изданная компанией Electronic Arts. Игрок управляет одним или несколькими персонажами — симами, выбирая им внешность и жилье, развивает их навыки, строит отношения с другими симами. В игре отсутствует сюжетная линия, теоретически в нее можно играть бесконечно. Последняя, четвертая часть серии вышла в 2014 году. The Sims возглавила список самых продаваемых игр для ПК в 2000 году, несколько раз попадала в список игр-бестселлеров в 2002-м. Симулятор получил четыре премии в номинациях «Лучшая игра 2000/2001 годов»
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