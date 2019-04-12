Германия отреагировала на объявление войны газопроводу в Германию

Канцлер Германии Ангела Меркель отреагировала на слова президента Украины Петра Порошенко о борьбе со строительством газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Меркель, разные позиции Украины и Германии по данному вопросу не повлияют на стратегическое партнерство Берлина и Киева.

Канцлер также отметила, что у стран есть общая цель — сохранить транзит газа через Украину. «Я всегда указывала и российскому президенту, что "Северный поток-2" для меня означает, что Украина остается страной-транзитером», — подчеркнула она.

Ранее Порошенко, который в настоящий момент находится в Германии с официальным визитом, заявил, что продолжит бороться с российским проектом газопровода до самого конца.

Откажется ли Россия от транзита газа через Украину, пока неизвестно: принятые в апреле поправки в Газовую директиву ЕС не позволяют заполнить «Северный поток-2» только российским газом, что ставит под сомнение полное исполнение контрактов на поставку в обход украинской территории.

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