В России заявили о ненужности пилотируемой космонавтики

Исследование космоса нужно проводить при помощи роботов, а не людей, заявил радиостанции «Говорит Москва» ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований Российской академии наук (РАН) Вячеслав Докучаев.

«Международная космическая станция, с точки зрения науки, это пустая трата времени. Космонавты там занимаются в основном собственным жизнеобеспечением и изучают, кто у них там дырки просверливает. Тратятся миллиарды не рублей, а долларов, а научный выход — ноль. Давным-давно все открытия получаются с помощью роботов», — сказал ученый.

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По мнению эксперта, важнейшие результаты при исследовании космоса получены именно роботами. «Человек в космосе просто сейчас не нужен. Человеческая космонавтика нужна, но только на частные деньги. А государство свои деньги налогоплательщиков должно тратить на настоящую науку», — отметил специалист.

В апреле ведущий научный сотрудник заявил, что Россия не смогла участвовать в проекте создания снимка черной дыры из-за отсутствия соответствующих технологий.

В ноябре 2018 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что Россия планирует создать на поверхности Луны долгосрочную посещаемую базу, исследования на которой будут проводить роботы-аватары.

В марте 2011 года Докучаев установил, что внутри черной дыры в теории могут существовать аналоги привычных астрономам планет.

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