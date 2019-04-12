На пакистанском рынке взорвали 20 человек

Двадцать человек убиты и десятки получили ранения в результате взрыва в городе Кветта в Пакистане. Об этом сообщает телеканал Geo.tv.

Это произошло рано утром 12 апреля на рынке фруктов и овощей. «Я услышал резкий звук, и казалось, что земля уходит из-под ног»,— сказал один из пострадавших.

Отмечается, что ни одна из террористических группировок пока не взяла ответственность за инцидент.

По предварительной информации, целью взрыва могла являться хазарская община. Хазары часто подвергаются нападениям со стороны талибов, боевиков ИГ (террористическая организация «Исламское государство» — запрещена в России) и других группировок мусульман-суннитов в Пакистане и Афганистане.

Ранее, в марте, сообщалось, что Пакистан установил контроль над 182 религиозными школами и задержал более сотни экстремистов.

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