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Пакистан взялся за своих экстремистов

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Пакистан установил контроль над 182 религиозными школами и задержал более сотни экстремистов. Об этом сообщает Reuters в четверг, 7 февраля.

В МВД страны пояснили, что власти усилили давление на запрещенные военизированные формирования в стране. «На сегодняшний день в превентивном заключении находится 121 человек», — говорится в заявлении ведомства. Кроме того, правительство контролирует деятельность нескольких религиозных школ и больниц.

Как пишет агентство, облавы на незаконные формирования на этой неделе начались в свете растущего международного давления на Исламабад. Это связано с нападением 14 февраля на колонну индийских военных в штате Джамму и Кашмир. Тогда террорист-смертник в начиненном взрывчаткой автомобиле врезался в автобус, в результате погибли 45 человек. Ответственность за атаку взяли на себя исламисты из группировки «Джаиш-е-Мухаммад».

В ответ индийские силы разбомбили лагерь террористов, располагавшийся на пакистанской территории неподалеку от города Балакот. После этого между истребителями ВВС Индии и Пакистана в небе над Кашмиром прошел воздушный бой.

Главной целью «Джаиш-е-Мухаммад» (известна также как «Хаддам уль-Ислам») является отделение Кашмира от Индии. Организация признана террористической в Пакистане, Индии, США и ряде других стран, а также ООН.

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