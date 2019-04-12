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Преступница потроллила полицию в соцсети и поплатилась

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Американка Хлоя Джонз (Chloe Jones) была найдена и арестована полицией штата Пенсильвания после того, как сама выдала свое местонахождение в комментариях к посту полиции в Facebook. Об этом пишет New York Post.

Джонз оставила комментарий под публикацией, в которой правоохранители просили подписчиков помочь ее найти. Девушка была объявлена в розыск за неявку в суд по делу о нападении и включена в список 10 самых разыскиваемых преступников округа.

«Вы сами приедете за мной или нужна будет доставка?» — спросила Джонз под постом полиции.

Стражи порядка на комментарий никак не отреагировали, но другие пользователи осудили нарушительницу за легкомысленное отношение к ситуации и предположили, что она наркоманка. Американка вступила в спор с комментаторами и заверила, что не употребляет запрещенных веществ. Кроме того, она призналась, что находится в больнице, и даже уточнила ее название.

Спустя несколько дней полиция объявила о том, что им удалось найти Джонз и посадить ее за решетку. «В тюрьме нет интернета, поэтому Хлоя Джонз больше не будет оставлять комментарии в Facebook», — написали полицейские в посте у себя в аккаунте.

Юзеры решили, что Джонз не стоило оставлять комментарий под записью о себе. «Это показывает, что общество может терпеть преступление, но если ты начинаешь постить на Facebook, округ объединится, чтобы засадить тебя за решетку», — отметил пользователь David Kirk.

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