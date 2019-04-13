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В России рассказали о провале «блицкрига» США в Венесуэле

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США не оставляют попыток по устранению от власти действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, несмотря на то, что ранее уже потерпели неудачу, пытаясь произвести в стране государственный переворот. Об этом в субботу, 13 апреля, заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Венесуэла у всех на слуху. Блицкриг по смене режима [США] там не удался, но от цели свержения законного президента [Венесуэлы] американцы не отказываются», — отметил министр в ходе выступления на заседании Совета по внешней и оборонной политике.

Он добавил, что США, стремясь сохранить за собой свою «возвышенную исключительность» в условиях постепенно снижения своего влияния в мире, намерены «прижимать и топить другие страны». Лавров также подчеркнул, что подобное нежелание Вашингтона смириться с реалиями XXI века несет «большой деструктивный заряд».

Ранее глава американского Госдепартамента Майк Помпео назвал призывы России о невмешательстве в дела Венесуэлы лицемерными. По его словам, «финансовые интервенции» России и Китая способствовали разрушению страны, а присутствие в Венесуэле российских военных можно расценивать как «явную провокацию».

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестных демонстраций лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов Евросоюза и стран Латинской Америки признали его легитимным главой республики. Россия и ряд других государств, в свою очередь, выступили с поддержкой действующего президента Мадуро.

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