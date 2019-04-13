ЦСКА разгромил «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина

Московский ЦСКА обыграл омский «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в субботу, 13 апреля, в Москве и завершилась победой хозяев со счетом 5:2. В составе армейцев отличились Андрей Светлаков (3-я минута), Алексей Марченко (9-я) и Михаил Григоренко, оформивший хет-трик (31-я, 48-я и 60-я). У омичей шайбы забросили Сергей Шумаков (34-я) и Виктор Стольберг (55-я).

ЦСКА захватил лидерство в финальной серии — 1:0. Противостояние продлится до четырех побед одной из команд.

Следующий матч серии пройдет на «ЦСКА Арене» 15 апреля.

В финале конференции ЦСКА победил СКА в семи матчах. «Авангард» оказался сильнейшим на Востоке, обыграв уфимский «Салават Юлаев» (4:2).

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