Арестованный сенатор по памяти составил декларацию о доходах

Временно отстраненный от должности сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, обвиняемый в организации двух убийств и участии в преступном сообществе, направил в Совет Федерации декларацию о доходах за прошлый год. Об этом понедельник, 15 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Анну Ставицкую.

Адвокат подчеркнула, что финансовые документы переданы в установленный законом срок. При этом

Арашуков отправил из СИЗО приблизительную информацию, так как не получил от Совфеда справку 2-НДФЛ.

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Ранее вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев сообщил, что Рауф Арашуков не подал декларацию к 1 апреля. Несвоевременное предоставление информации о доходах может стать основанием для прекращения полномочий. Его отстранили от должности 12 марта.

Рауф Арашуков был задержан утром 30 января в зале заседаний Совета Федерации. Помимо причастности к убийствам он обвиняется в участии в организованном преступном сообществе своего отца Рауля Арашукова — советника главы компании «Газпром межрегионгаз».

Арашукову-старшему инкриминируется хищение природного газа у «Газпрома» на 30 миллиардов рублей. По этом делу проходит еще восемь человек.

Бывший сенатор свою вину не признает и считает уголовное дело заказным. По его словам, заговор против него обошелся злоумышленникам в 65 миллионов рублей.

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