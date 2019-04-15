Оппозиция выиграла выборы в Финляндии

Оппозиционная Социал-демократическая партия победила на парламентских выборах в Финляндии, прошедших 14 апреля. Об этом говорится на сайте Министерства юстиции страны.

По итогам подсчетов всех бюллетеней, она заняла первое место с 17,7 процента голосов. На втором месте также оказалась оппозиционная партия «Истинные финны» с минимальным отрывом в 7 тысяч голосов и 17,5 процента. Третью строчку заняла Национальная коалиционная партия, набрав 17 процентов. Они получат 40, 39 и 38 мест в парламенте из 200, соответственно.

Правящая партия «Финляндский центр» оказалась на четвертой строчке, получив 13,8 процента. По итогам голосования она потеряла сразу 18 мест в парламенте.

Как передает ТАСС, председатель «Истинных финнов» Юсси Халла-ахо оказался самым популярным кандидатом в стране и побил рекорд 1999 года. Он получил 30,5 тысячи личных голосов в Хельсинкском избирательном округе. До этого самый высокий показатель составлял 30,4 тысячи и был установлен Саули Ниинистё, который сейчас занимает пост президента Финляндии

По итогам выборов социал-демократам придется формировать правительственную коалицию. Лидер партии Антти Ринне намерен разослать остальным политическим силам вопросы, чтобы понять, насколько совпадают их позиции. При этом он уже указал, что ценности у него с Юсси Халла-ахо разные.

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