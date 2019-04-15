Стала известна предполагаемая дата визита Ким Чен Ына в Россию

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может посетить Россию в конце апреля. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на собственные источники.

По данным собеседника издания, встреча Ким Чен Ына и российского президента Владимира Путина может состояться на Дальнем Востоке. Путин приедет во Владивосток 26-27 апреля в преддверии визита в Китай. Предполагается, что Ким Чен Ын прилетит в Россию в это же время.

Источники издания считают, что лидер КНДР хочет заручиться поддержкой России, чтобы использовать это в предстоящих переговорах с президентом США Дональдом Трампом.

В апреле Ким Чен Ын заявил, что готов провести третью встречу с Трампом, если американская сторона изменит стратегию диалога. В противном случае перспектива решения ядерного вопроса будет «мрачна и весьма опасна», подчеркнул северокорейский лидер.

3 апреля стало известно, что Ким Чен Ын получил приглашение посетить Россию. Помощник президента страны Юрий Ушаков сообщил, что конкретных договоренностей пока нет. Власти ожидают официальный ответ северокорейской стороны.

Если встречу согласуют, то это станет первым визитом нынешнего руководителя КНДР в Россию. Предыдущий лидер Северной Кореи Ким Чен Ир был в России три раза. В последний раз это произошло в 2011 году.

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