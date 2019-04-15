Подмосковную делегацию приняли в Милане

Инвестиционный потенциал Подмосковья представили на конференции в Милане, регион представляли глава городского округа Ступино Вера Назарова и управляющий партнер особой экономической зоны «Ступино Квадрат». Об этом сообщается на сайте областного правительства в понедельник, 15 апреля.

«В рамках мероприятия были организованы встречи с представителями пищевой, деревообрабатывающей, фармацевтической и мебельной промышленности, а также с финансовыми институциями», — говорится в сообщении пресс-службы особой экономической зоны.

3 апреля заместитель председателя регионального правительства Вадим Хромов анонсировал приезд «солидной делегации предпринимателей из регионов Ломбардия, Эмилья-Романья, Венето». Он отметил, что у подмосковных и итальянских бизнесменов налажено эффективное взаимодействие.

Внешнеторговый оборот Московской области с Италией за последние годы является одним из наиболее интенсивно растущих. На территории Подмосковья зарегистрировано более 50 компаний с участием итальянского капитала, уточняется в сообщении.

Он необходимости повышения инвестиционной привлекательности региона неоднократно говорил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, власти создают выгодные условия для присутствия иностранных компаний в области.