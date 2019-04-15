Девушка перестала есть из-за редчайшего заболевания

Жительница Великобритании рассказала о своем редчайшем хроническом заболевании — эозинофильном эзофагите. Ее слова приводит издание The Liverpool Echo.

Эйми-ли Смит (Aimee-lea Smith) из английского графства Мерсисайд с детства страдала от слабого иммунитета. «Я с рождения склонна к аллергическим реакциям. Меня регулярно водили на осмотры к врачам, проводили биопсию и эндоскопию», — призналась 16-летняя британка. В возрасте десяти лет девушке поставили диагноз эозинофильный эзофагит — хроническое иммунное заболевание, при котором развивается воспалительная реакция в пищеводе.

В 2016 году состояние здоровья Смит резко ухудшилось. Врачи установили пациентке трубку, через которую в ее организм поступала пища. «Питаться через трубку оказалось морально тяжело, это практически разрушило меня, — вспоминает она. — Я стала неуверенной в себе. Это сказалось не только на мне, но и на моей семье».

На данный момент Смит обходится без трубки, однако она по-прежнему каждый день борется с болезнью. «Я ежедневно просыпаюсь и страдаю от кислотного рефлюкса (выброс содержимого желудка в пищевод — прим. «Ленты.ру»), — добавила британка. — Это приводит к болям в груди, несварению и изжоге».

Британка отметила, что доктора долгое время не могли поставить верный диагноз, поскольку ее болезнь оказалась довольно редкой. Согласно статистике, эозинофильный эзофагит встречается примерно у одного ребенка из тысячи.

В конце марта сообщалось о жительнице британского города Фэрхам, графство Гэмпшир, которая рассказала о заболевании, заставляющем ее есть вредные продукты по ночам. Доктора заявили, что женщина страдает от редкого расстройства пищевого поведения — синдрома ночной еды, обычно поражающего женщин.

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