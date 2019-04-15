ЦИК попросил украинцев поработать на выборах

ЦИК Украины попросил граждан принять участие в работе участковых избирательных комиссий (УИК), поскольку на них не хватает сотрудников. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в Facebook.

Последний день формирования составов УИК к намеченному на 21 апреля второму туру выборов — 15 апреля. При этом работников до сих пор не хватает в 33 избирательных округах Украины из 199.

В соответствии с украинским законодательством в состав УИК должны входить от 12 до 16 человек. Проблема с формированием состава избирательных комиссий возникла в Киеве, Днепропетровской, Закарпатской, Кировоградской, Луганской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

Ранее о возможном срыве выборов из-за недобора людей в участковые комиссии также предупредила команда лидера предвыборной гонки Владимира Зеленского.

Спустя несколько дней после первого тура выборов МВД Украины сообщило о случаях крупных фальсификаций, которые были зарегистрированы на подконтрольных Киеву территориях Донецкой области. Там отдельные комиссии регистрировали увеличение количества голосов в пользу одного из кандидатов в девять раз.

Первый тур президентских выборов на Украине прошел 31 марта. По результатам обработки электронных и бумажных протоколов Зеленский получил 30,24 процента голосов, действующий президент Украины Петр Порошенко — 15,95 процента.

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