Бьорндален вспомнил о детском увлечении самогоном

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален в интервью журналистке Марии Командной вспомнил, как в детстве «жутко напивался». По словам спортсмена, ему легко удавалось найти самогон, который гнал его отец.

Бьорндален рассказал, что еще до 12 лет «все перепробовал: курил, жутко напивался». Он объяснил это тем, что в детстве рос на ферме и был простым парнем. «У папы хорошо получалось гнать самогон — градусов 90-96. Мне никто не разрешал, но я все равно его пил. Это несложно, когда никто не видит», — рассказал норвежец.

Также биатлонист заявил, что сейчас вообще не пьет, потому что хочет быть лучшим. При этом он отметил, что не является противником вечеринок с алкоголем.

Бьорндален завершил спортивную карьеру в апреле 2018 года. Он участвовал в шести Олимпиадах, на пяти из них завоевал 13 наград. Среди них восемь золотых медалей, четыре серебряных и одна бронзовая. Также норвежец является 20-кратным чемпионом мира по биатлону.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!