Бьорндален прокомментировал допинг-скандал вокруг Логинова

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален поделился мнением относительно поведения россиянина Александра Логинова после двухлетней дисквалификации за применение допинга. Норвежец дал интервью YouTube-каналу Commandos.

45-летний Бьорндален отметил, что подробности нарушений антидопинговых правил должны быть озвучены. Он привел пример норвежского биатлониста Мартина Сундбю, который попался на допинге из-за использования препарата от астмы. По мнению ветерана, в таких случаях важно донести до общественности причины проступка. «Людям важно знать, как допинг попал в организм Логинова. Хуже всего то, что сам он об этом не говорит, не рассказывает о том, что произошло на самом деле. Я уверен: Логинову тоже тяжело, но он должен начать говорить, иначе это не прекратится», — заявил Бьорндален.

С ноября 2014 года по ноябрь 2016-го Логинов отбывал дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Россиянин применял запрещенный препарат эритропоэтин. После окончания отстранения некоторые биатлонисты выступили против возвращения Логинова в спорт. В частности, француз Мартен Фуркад обвинял российского атлета в том, что он не объяснился перед другими спортсменами.

Бьорндален завершил карьеру в апреле 2018-го. Норвежец становился призером на пяти Олимпиадах. В общей сложности он завоевал восемь золотых медалей, четыре серебряных и одну бронзовую награду. Бьорндален 95 раз побеждал на этапах Кубка мира по биатлону.

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