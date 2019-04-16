Убийство котенка оценили в 10 тысяч рублей

В Сосновском районе Челябинской области пенсионера приговорили к штрафу в размере 10 тысяч рублей за убийство бездомного котенка. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Челябинской области.

По данным издания, в августе прошлого года 60-летний пенсионер поймал животное в подъезде собственного дома, затем мужчина вынес котенка на свалку, где побил его палкой и повесил на металлическом ограждении. Животное погибло.

Челябинца признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК («Жестокое обращение с животными»).

В марте житель Николаевска-на-Амуре Хабаровского края повесил на балконе своей квартиры кота. Случившееся увидели проходящие мимо дети. По факту снятого ими видео было возбуждено уголовное дело. Суд признал мужчину виновным в жестоком обращении с животными и приговорил его к году лишения свободы в колонии-поселении.

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