Кремль отреагировал на идею об упрощенном гражданстве для жителей Донбасса

В Кремле не комментируют информацию о планах президента упростить процедуру выдачи российских паспортов жителям Донбасса, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости во вторник, 16 апреля. Об этом ранее «Коммерсанту» сообщили источники в госструктурах страны.

«Пока нет никаких комментариев на этот счет», — сказал официальный представитель главы государства.

Материалы по теме Ввести паспортный контроль Зачем Порошенко решил бороться с двойным гражданством на Украине

О возможном упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 15 апреля сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванные источники в российских госструктурах. Речь идет об отказе от экзаменов и соблюдении требования о проживании в России​ более пяти лет. Также предполагается, что основными условиями смены гражданства будут наличие паспортов ЛНР и ДНР и сдача украинского паспорта.

По данным издания, президент России Владимир Путин может подписать соответствующий указ после второго тура выборов на Украине, который состоится 21 апреля. Другой источник газеты также подтвердил, что вопрос полностью проработан, и осталось лишь подписать документ, который наделит жителей непризнанных республик таким правом.

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников считает, что для этого решения назрела необходимость после того, как Киев не допустил жителей юго-востока Украины к президентским выборам.

По данным МВД России, с 2014 года российское гражданство получили более 360 тысяч украинцев.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!