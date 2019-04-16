США назвали виновником трудного перехода к многополярному миру

США всячески замедляют переход от однополярности к более справедливому мироустройству. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, сообщает ТАСС.

По мнению секретаря Совбеза, на этом фоне растет роль организаций с участием России. В их числе он назвал ШОС, БРИКС и ОДКБ. Москва часто имеет одинаковые позиции по международным вопросам с участниками этих объединений. «Постепенно в мире растет понимание того, что глобальным угрозам можно противостоять только сообща и нельзя обеспечить собственную безопасность за счет безопасности других», — подытожил Патрушев.

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В конце марта Патрушев назвал суверенный интернет вынужденной мерой в условиях новой стратегии национальной кибербезопасности США.

Ранее в оборонном колледже НАТО представили доклад о будущем альянса в новых условиях многополярности. В документе рассматриваются три сценария развития ситуации: «хороший», «плохой» и «ужасный». В каждом из них Россия называется противником.

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