В Совфеде объяснили возможный запрет рекламы детских смесей

Законопроект о запрете рекламы детских смесей как заменителя грудного молока, ранее внесенный в Госдуму, был разработан в связи с отказом российских матерей от грудного вскармливания. Об этом заявила член комитета Совета Федерации по соцполитике Татьяна Кусайко, сообщает «ФедералПресс».

Она отметила, что технический прогресс подталкивает россиянок отказываться от кормления грудью, хотя для малыша нет ничего полезнее материнского молока. Кусайко подчеркнула, что женщин приходится уговаривать, чтобы те кормили новорожденных без использования смесей.

«Грудное вскармливание способствует здоровью матери, уменьшается риск заболеваемости раком молочной железы», — добавила она.

Инициатива о запрете рекламы детских смесей была внесена в Госдуму в начале апреля. Документ размещен в электронной базе данных. По словам Кусайко, предлагаемые изменения могут вступить в силу 1 января 2020 года.

Ранее онлайн-проект для родителей «Летидор» выпустил видео, в котором россиянки порассуждали, допустимо ли кормить грудью в общественных местах, и пришли к выводу, что это естественный процесс.

В марте уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова поделилась мнением о причинах безнаказанности проявлений харассмента и своим видением главного предназначения женщин. «Какую бы работу ни выполняла женщина, какой социальный статус она бы ни приобретала, ее главное предназначение в том, что она женщина, она дает миру жизнь», — подчеркнула она.

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