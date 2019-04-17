Путин объявил об успехе в подготовке молодых управленцев

Президент России Владимир Путин отметил, что в стране удалось выстроить целую систему подготовки молодых и подающих надежды, а также уже опытных и талантливых управленцев. Об этом он сказал на встрече выпускниками II потока "школы губернаторов" Высшей школы государственного управления, передает ТАСС.

«Это сказывается на движении кадров позитивно, на формировании различного уровня команд», — сказал он. Также глава государства указал на растущую конкуренцию среди госслужащих. «Требования к управленцам возрастают, возрастает конкуренция для действующих начальников всех уровней — и регионального, и федерального», — подчеркнул Путин.

Обучение по программе управленческих кадров Высшей школы государственного управления (ВШГУ), подготовленной пулом ведущих вузов страны, прошли более 70 тысяч человек. Среди них сотрудники органов государственной власти федерального и регионального уровней, топ-менеджеры государственных и частных компаний, а также главы регионов страны. Основная цель программы — подготовка резерва для выдвижения на государственные должности регионального и федерального уровней.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики. В среду, 17 апреля, состоялся выпуск второго потока программы, некоторые участники которого получили назначения еще в процессе обучения.

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