Врачи рассказали об опасностях «позы дачника»

Прополка грядок в «позе дачника» — сидя на корточках или сильно согнув спину и низко наклонив голову — способна привести к трагическим последствиям. Об этом пишет РИА Новости.

Утверждается, что долгое пребывание в таком положении вызывает нарушение кровотока и способно привести к инсультам и сердечным приступам. Также огородники рискуют заработать проблемы с позвоночником, кроме того велик шанс появления боли в коленных и тазобедренных суставах, а также в пояснице.

Врачи советуют дачникам проводить на грядках не более трех часов в день. Если придерживаться этой рекомендации, то такая умеренная физическая активность благотворно сказывается на сердечно-сосудистой системе, а также способствует отсрочке развития старческой деменции.

В августе 2018 года пользователи сети высмеяли супругу президента США Дональда Трампа Меланию, копавшую грядки у Белого дома. Первая леди была одета в дорогую рубашку и новые кеды марки Converse, что, как посчитали пользователи Twitter, подчеркивало дистанцию между ней и простой работой.

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