Гостям Italian week споет Кристиан Сильвестро

На весенней ярмарке Italian week пройдет два десятка лекций, посвященных Италии и ее великой культуре. Ежедневно с 14:00-19:00 гостей ждет живое выступление певца Кристиана Сильвестро, сообщают организаторы мероприятии.

В частности, 19 апреля, все желающие смогут присоединиться к дискуссии о том, трудно ли стать настоящим итальянским фермером: как начать производить и импортировать в Россию «крестьянское» оливковое масло. В этот же день вечером Джулио Зомпи, известный как Дон Джулио, владелец нескольких ресторанов и магазинов, научит разбираться в итальянских продуктах.

20 апреля в 12 часов состоится встреча с тревел-журналистом и гидом по Доломитовым Альпам Иваном Кузнецовым. Он расскажет, зачем ехать в горную Италию и чем она отличается от других северных регионов. Искусствовед Рена Махмудова, в свою очередь, расскажет про 10 ключевых шедевров Леонардо да Винчи.

В тот же день в 15 часов начнется серия открытых уроков от преподавателя РНИМУ имени Пирогова Амедео Чигерса как для начинающих, так и для уже давно изучающих язык. В этот же день под его руководством пройдет большой итальянский диктант, на котором все желающие смогут проверить свои знания по итальянскому языку. Помимо этого, Амедео Чигерса проведет урок «Итальянская паста и соус: любовь и вражда», сочетая русские и итальянские слова и выражения.

21 апреля гости Italian week смогут послушать лирико-колоратурное сопрано Ольги Муртаевой, лауреата Всероссийских и Международных конкурсов в России и Италии.

Кроме всего прочего, в рамках мероприятия, пиццайоло в третьем поколении Джузеппе Пелузо, который делает лучшую пиццу по признанию самих итальянцев, приготовит свою фирменную пиццу для гостей Italian week.

Итальянская весенняя ярмарка пройдет на дизайн-заводе «Флакон» с 19 по 21 апреля.