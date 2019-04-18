Путин дал российское гражданство бизнесмену из Бельгии

Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство бизнесмену из Бельгии Мишелю Литваку. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации.

Литвак возглавляет совет директоров группы компаний ОТЭКО, которая занимается развитием морского порта Тамань. Холдинг уже построил комплекс для перегрузки нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов. Также ОТЭКО планирует открыть в порту терминал навалочных грузов, агропромышленный комплекс и портово-индустриальный парк, вокруг которого будет возведен отдельный жилой район.

До развития порта Литвак занимался железнодорожными перевозками. Также он вкладывал деньги в кинематограф, в частности, был продюсером фильмов «Одержимость» и «Драйв». Литвак родился в 1951 году в Ленинграде.

В марте 2019 года актриса Наталья Орейро попросила Путина выдать ей российский паспорт. Она рассказала, что была в России уже более 15 раз и поэтому считает себя достойной российского гражданства. Орейро пообещала, что будет «даже более русской, чем Жерар Депардье», французский актер, получивший паспорт РФ в 2013 году.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!