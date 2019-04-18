Московские полицейские поймали двоих мужчин со скелетом в сумке

В Москве полицейские остановили двоих мужчин, которые несли в сумке фрагменты человеческого скелета. Об этом в четверг, 18 апреля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Инцидент произошел вблизи подъезда жилого дома, расположенного по улице 1-я Владимирская. По предварительным данным, останки принадлежат человеку, умершему более года назад. Для установления точной причины смерти их отправят на судебно-медицинскую экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ, устанавливаются обстоятельства произошедшего. В ближайшее время оба задержанных будут доставлены в следственный отдел для проверки их на причастность к совершению преступления.

19 марта сообщалось, что при проведении строительных работ на востоке Москвы нашли человеческие останки. На месте происшествия находились ребра, череп, а также фрагменты суставов. По предварительным данным, они принадлежат человеку, умершему около пяти лет назад.

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