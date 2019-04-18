Россия насчитала 1,5 тысячи прибывших в Европу боевиков

Полторы тысячи боевиков, прошедшие обучение в лагерях террористов на Ближнем Востоке, вернулись в Евросоюз. Об этом в четверг, 18 апреля, сообщил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников в Санкт-Петербурге на конференции по противодействию международному терроризму, передает «Интерфакс».

Иностранные боевики — главный инструмент экспансии международных террористических организаций, заявил Бортников. Они обучаются в лагерях исламистов, получают боевой опыт, после чего возвращаются в страны исхода или оседают на территории других государств.

«Например, в Европейский союз, по оценкам экспертов, уже прибыли более 1,5 тысячи террористов из 5 тысяч ранее уехавших на Ближний Восток», — сказал директор ФСБ.

Главари специально направляют их в Европу, подчеркнул Бортников. «Они создают глубоко законспирированные ячейки и усиливают уже существующих террористов», — отметил глава ФСБ.

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По словам Бортникова, у международных террористических структур имеется более 10 тысяч интернет-сайтов и сотни тысяч аккаунтов в соцсетях. В них публикуются материалы на 40 языках мира, в первую очередь на арабском, английском и русском. Террористы работают на все возможные целевые аудитории.

«Идеологические установки исламистов, в частности, проводятся через короткометражные мультфильмы, комиксы религиозного содержания», — отметил директор ФСБ.

В феврале президент США Дональд Трамп заявил, что в Сирии находятся более 800 террористов, приехавших из Европы. Американский лидер призвал европейцев забрать этих боевиков домой и предать суду. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас ответил, что сделать это будет чрезвычайно сложно, но ФРГ проведет по этой проблеме консультации с Францией и Великобританией.

11 декабря 2018 года житель Страсбурга Шериф Шекатт открыл стрельбу на рождественской ярмарке и убил троих человек. Полиция застрелила преступника. Его отец позже рассказал журналистам, что знал о плотных связях сына с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация).

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