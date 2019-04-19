Оператор заглянул в пасть акулы и выжил

В Мексике оператору удалось запечатлеть пасть большой белой акулы изнутри. На видео обратило внимание издание Daily Mail.

Питер Краг (Peter Kragh) снял хищника с лодки, плавая неподалеку от острова Гуадалупе, расположенного в 240 километрах от материка. Камера свисала с борта, когда огромная белая акула поднялась на поверхность и попыталась укусить аппарат. На ролике видны острые зубы морского хищника.

По оценкам Крага, длина акулы составляла около 4,5 метра. Он добавил, что ему очень повезло, что рыба не утопила камеру.

Большая белая акула — одна из самых крупных в мире хищных рыб. В среднем представители этого вида достигают 4,7 метра в длину. Они считаются наиболее опасным для человека видом акул.

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